Ежегодно в Казахстане прививки получают около 5 млн человек, среди них порядка 1,3 млн детей. Чтобы обеспечить население препаратами, государство заранее рассчитывает потребность и закупает вакцины на десятки миллиардов теңге. В ответе на запрос BAQ.KZ Минздрав и «СК-Фармация» объяснили, кто определяет количество доз, как выбирают поставщиков и что делают при избытке вакцин.

За 2024–2026 годы на закуп вакцин направлено более 146 млрд теңге. Во все три года приобреталось по 19 наименований препаратов: в 2024 году – на сумму свыше 52 млрд теңге, в 2025-м – более 49 млрд, в 2026-м – более 45 млрд теңге.

Кто решает, сколько вакцин нужно стране

Потребность начинают рассчитывать не в момент объявления закупки. Сначала регионы определяют, сколько человек необходимо привить, после чего управления здравоохранения направляют заявки Единому дистрибьютору.

Основным источником данных служит Регистр прикрепленного населения. В расчет включают детей, которые в планируемом году достигнут возраста для очередной прививки. При этом государство ориентируется на охват вакцинацией не менее 95%.

Однако одной численности населения недостаточно. Специалисты также учитывают, сколько доз требуется каждому человеку, возможные потери препарата при проведении прививок и запасы, оставшиеся с прошлого года.

«При формировании потребности вакцин также учитываются кратность иммунизации, потери препарата, связанные с проведением прививок, предполагаемый остаток препаратов предшествующего года и так далее», – сообщили в Минздраве.

Для вакцинации по эпидемиологическим показаниям действует отдельный расчет. Во внимание принимают проживание людей на территориях, где распространены определенные инфекции, а также численность работников с повышенным риском заражения.

Таким образом, объем закупки должен зависеть не только от общего числа жителей, но и от возраста населения, календаря прививок, эпидемиологической обстановки и имеющихся запасов.

Кто выбирает вакцины

Перечень заболеваний, против которых в Казахстане проводят обязательные бесплатные прививки, закреплен Национальным календарем профилактических прививок.

Решение о включении новых вакцин или изменении схемы иммунизации принимается с учетом научных данных, международных рекомендаций и эпидемиологической ситуации.

Предложения рассматривает Национальная техническая консультативная группа экспертов по иммунизации. В нее входят ученые, инфекционисты, эпидемиологи, педиатры, аллергологи, иммунологи и преподаватели медицинских вузов.

Как подчеркнули в ведомстве, представители государственных органов в эту экспертную группу не входят. По позиции Минздрава, это должно обеспечить независимость и научную обоснованность рекомендаций.

При этом «СК-Фармация» не определяет, какую именно вакцину и от какой инфекции нужно приобрести. Единый дистрибьютор закупает препараты по заявкам регионов и в рамках перечня, утвержденного Министерством здравоохранения.

Тендер – не единственный способ закупки

Вакцины и другие препараты закупаются четырьмя способами. Это долгосрочные договоры с казахстанскими производителями, закупки через международные организации, прямые договоры с заводами-изготовителями и тендеры среди дистрибьюторов.

Как пояснили в «СК-Фармации», тендер проводится только в том случае, если закупить препарат первыми тремя способами не удалось.

С 2025 года приоритет начали отдавать прямой работе с производителями. Ранее импортные препараты преимущественно приобретались через местных дистрибьюторов.

«Если ранее импортируемые препараты закупались через тендеры у локальных дистрибьюторов, то с 2025 года внедрен механизм запроса ценовых предложений напрямую у заводов-изготовителей. Это позволило минимизировать цепочки перекупщиков и значительно повысить прозрачность ценообразования», – сообщили в компании.

Закупочная стоимость при этом не должна превышать предельные цены, установленные Минздравом.

Вакцины для Казахстана поставляют производители из США, Франции, Канады, Индии, Болгарии, России, Бельгии, Китая и Ирландии. Единственным упомянутым препаратом отечественного производства стала вакцина для профилактики чумы.

Что делают с лишними дозами

Минздрав утверждает, что движение и использование вакцин отслеживаются постоянно. Если в одном регионе накапливается избыток препаратов, а в другом возникает нехватка, вакцины перераспределяют.

По данным ведомства, такой механизм должен помочь избежать списания препаратов с истекающим сроком годности и не допустить перебоев с вакцинацией.

«Проблемы с поставками могут возникать из-за ограниченного числа мировых производителей, модернизации заводов, сокращения производственных мощностей, роста глобального спроса или логистических ограничений», – отметили в Минздраве.

В таких случаях государственные органы корректируют графики поставок, перераспределяют запасы между регионами и ведут переговоры с производителями.

Какие данные Минздрав не предоставил

Несмотря на подробное описание системы закупок, в ответе на запрос редакции отсутствуют сведения о том, сколько доз за последние три года было фактически использовано.

Также не представлены текущие складские остатки и данные о вакцинах, списанных из-за истечения срока годности, нарушения условий хранения или по другим причинам.

Поэтому на основании полученного ответа пока нельзя оценить, насколько точно регионы рассчитывают потребность, и какая часть закупленных за более чем 146 млрд теңге препаратов действительно была использована. Именно эти цифры могли бы показать эффективность всей системы – от первоначальной заявки до проведения прививки.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Пакистан намерены развивать сотрудничество в сфере медицинского образования. Стороны планируют совместную подготовку врачей и медицинских сестер, а также обмен опытом между профильными организациями двух стран.

Также Минздрав вводит цифровой контроль для пациентов с подозрением на рак.

Кроме того, в Казахстане выявили 38 медицинских организаций, которые оказывали услуги без соответствующих лицензий.