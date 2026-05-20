Ловушка "быстрых процентов": финпирамиду разоблачили в Шымкенте

Агентство по финансовому мониторингу по городу Шымкент расследует дело о финансовой пирамиде, которая работала под видом инвестиционной платформы под названием "Капитал".

По данным следствия, организатор схемы привлекала деньги граждан через социальные сети. Людям предлагали вложиться в проект с суммами от 20 000 до 500 000 тенге и обещали высокий и быстрый доход – до 30–50% всего за 3-5 дней.

Чтобы убедить людей участвовать, использовались привычные для подобных схем методы давления: подчёркивалась "ограниченность предложения" и возможность получить прибыль в короткие сроки. Это подталкивало граждан принимать решения быстро, без тщательной проверки рисков.

При этом никаких официальных гарантий дохода не существовало. Обещания прибыли не подтверждались ни договорами, ни реальной предпринимательской деятельностью.

Следствие установило, что выплаты участникам происходили не за счёт прибыли проекта, а за счёт денег новых вкладчиков. Такая схема характерна для финансовых пирамид, где устойчивость зависит исключительно от постоянного притока новых средств.

Всего в проект, по данным АФМ, было вовлечено более 900 человек. Общая сумма вложенных средств превысила 700 миллионов тенге.

Расследование продолжается. Остальные подробности не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

