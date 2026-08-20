Мангистауца осудили за хищение 117 млн тенге, выделенных на туризм

В Мангистауской области вступил в законную силу приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие туристической отрасли.

Что произошло

Как установило следствие, представитель ИП «А» использовал фиктивную проектно-сметную документацию с завышенными объемами выполненных работ и незаконно получил государственную субсидию в размере 117,2 млн тенге на строительство базы отдыха в Мангистау.

При этом часть заявленных строительных работ фактически не выполнялась. Кроме того, туристический объект был построен еще до введения мер государственной поддержки.

Куда ушли деньги

Похищенные бюджетные средства фигурант разместил на банковском депозите. В результате он получил дополнительный доход в размере 5,6 млн тенге.

Что решил суд

Приговором Актауского городского суда представитель ИП «А» признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

В надзорном органе напомнили, что незаконное получение бюджетных средств, выделенных в рамках государственных программ поддержки, влечет предусмотренную законом ответственность.

Ранее беглеца с долгом в 6 млн теңге вернули в Казахстан из Турции.

По данным следствия, в 2021 году мужчина вместе с сообщниками завладел чужими денежными средствами. В период с августа по сентябрь они, используя доверие потерпевших, причинили ущерб на сумму более 6 млн теңге.

После задержания в Турции подозреваемого депортировали в Казахстан. 16 июля он был доставлен на территорию страны для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.

Также беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан.

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