Депутат Сената Марат Кожаев прокомментировал обсуждаемую в стране административную амнистию и рассказал, кого она может затронуть, передает BAQ.KZ.

По словам сенатора, работа над перечнем статей и категорий граждан, которые попадут под амнистию, еще продолжается.

«Сейчас сказать точно, какие статьи будут амнистированы и какие категории людей это затронет, я не могу. Эта работа сейчас идет, сводятся предложения со всех государственных органов», — отметил он.

При этом депутат подчеркнул, что амнистия в первую очередь будет направлена на поддержку социально уязвимых граждан.

«Административная амнистия прежде всего будет касаться социально уязвимых людей, чтобы облегчить их долговую нагрузку, если есть какие-то штрафы, повысить их мобильность», — сказал Кожаев.

Отдельно обсуждается вопрос о включении в амнистию водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Однако сам депутат выступает против такой меры.

«Человек, который умышленно садится за руль в нетрезвом состоянии, не подпадает под категорию людей, не представляющих опасности для граждан», — подчеркнул он.

Кожаев напомнил, что, согласно позиции главы государства, амнистия должна касаться только правонарушений, не представляющих угрозы для общества.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев заявил о возможности проведения дополнительной амнистии и поручил Парламенту принять соответствующий закон до конца текущей сессии. По его словам, речь может идти как об административных, так и об отдельных уголовных правонарушениях, не представляющих угрозы для граждан и государства.

«Мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства», — отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что административная амнистия может стать первой в истории Казахстана и будет направлена на укрепление гуманистических принципов.

«Прошу Парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии», - добавил он.

Отмечается, что инициатива реализуется в рамках внедрения положений новой Конституции и направлена на гуманизацию правовой системы и развитие общественного согласия.

