В области Абай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и автомобиля JETOUR X70.

По данным Департамента полиции региона, авария случилась 16 сентября около 13:10 на перекрестке улиц Каржаубайулы и Энергетиков.

Что известно о ДТП

По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса при повороте налево не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим автомобилем.

В результате аварии есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Они обеспечивают безопасность дорожного движения.

Проводится проверка

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Абай Облысының Полиция Департаменті (@abai_department_police)

Ранее 16-летний мотоциклист столкнулся с Hyundai в Актау.

Подросток при перестроении со второстепенной полосы на главную не уступил дорогу автомобилю. В результате мотоцикл столкнулся с кроссовером, удар пришелся в водительскую дверь.

Водитель Hyundai после осмотра медиками был отпущен домой. 16-летнего мотоциклиста госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы.

У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом второй пястной кости левой кисти без смещения.

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