Маршрутный автобус протаранил стоящий автомобиль в области Абай
В результате столкновения есть пострадавшие.
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В области Абай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и автомобиля JETOUR X70.
По данным Департамента полиции региона, авария случилась 16 сентября около 13:10 на перекрестке улиц Каржаубайулы и Энергетиков.
Что известно о ДТП
По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса при повороте налево не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим автомобилем.
В результате аварии есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Они обеспечивают безопасность дорожного движения.
Проводится проверка
По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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Ранее 16-летний мотоциклист столкнулся с Hyundai в Актау.
Подросток при перестроении со второстепенной полосы на главную не уступил дорогу автомобилю. В результате мотоцикл столкнулся с кроссовером, удар пришелся в водительскую дверь.
Водитель Hyundai после осмотра медиками был отпущен домой. 16-летнего мотоциклиста госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы.
У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом второй пястной кости левой кисти без смещения.
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