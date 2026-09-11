Машина вспыхнула возле жилого дома в Алматы
Возгорание было ликвидировано спасателями в течение 10 минут.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алатауском районе Алматы произошло возгорание автомобиля. Пожарные ликвидировали огонь в течение 10 минут, пострадавших нет.
Инцидент произошел на проспекте Райымбека вблизи жилого дома. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.
Ранее автобус загорелся с пассажирами внутри в Степногорске.
В момент возгорания в салоне находились пассажиры – 10 человек успели самостоятельно выбраться наружу. Огонь быстро распространился по салону.
Ситуацию осложняло газобаллонное оборудование, установленное на автобусе. Прибывшие спасатели МЧС охладили газовые баллоны и оперативно потушили пожар.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
Читайте также:
Самое читаемое
- Бывший майор полиции получил 10 лет за ДТП с тремя погибшими
- Двое граждан Азербайджана погибли при атаке дронов на судно в Черном море
- Жительница Жамбылской области через суд вернула почти 2,3 млн тенге после обмана мошенников
- В Астане назвали даты осенних сельхозярмарок
- Снежных барсов заметили в «Алтын-Эмеле»