В Алатауском районе Алматы произошло возгорание автомобиля. Пожарные ликвидировали огонь в течение 10 минут, пострадавших нет.

Инцидент произошел на проспекте Райымбека вблизи жилого дома. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что при возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее автобус загорелся с пассажирами внутри в Степногорске.

В момент возгорания в салоне находились пассажиры – 10 человек успели самостоятельно выбраться наружу. Огонь быстро распространился по салону.

Ситуацию осложняло газобаллонное оборудование, установленное на автобусе. Прибывшие спасатели МЧС охладили газовые баллоны и оперативно потушили пожар.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

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