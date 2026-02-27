Очевидец трагедии в Щучинске рассказала подробности того, как произошло ЧП, передает BAQ.kz.

По словам официанта бара, находящегося напротив места ЧП, которая не стала называть своего имени, в районе 22.00 раздался хлопок со вспышкой, который сразу привлек внимание и работников и посетителей.

"Все сразу пошли смотреть в окна, что случилось, к сожалению, когда увидели как разгорается трагедия большинство начали просто снимать. Но мы все же позвонили в экстренные службы. Масштаб пламени был ужасен, я видела, как огонь вырывается из здания и разжигается все сильнее и сильнее, несколько людей с парковки бежали помочь. Спустя некоторое время к нам пришел один из официантов, который в свой выходной был в "Центре Плова" с его другом, он рассказал в какую ситуацию попал", - рассказывает очевидец.

Его другу, по словам девушки, повезло немного меньше, он получил ожог лица. Наш менеджер помогла ему обработать кожу мазью от ожогов. В это время здание уже полыхало полностью.

Напомним, в городе Щучинске Акмолинской области в результате чрезвычайного происшествия погибли семь человек. По данным управления здравоохранения, пять человек скончались на месте происшествия, еще двое умерли в реанимационном отделении 26 февраля 2026 года. Среди погибших – девушка 16 лет.

