В Алматы в рамках Лиги чемпионов УЕФА состоится матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Ожидается приезд около 4 тысяч иностранных болельщиков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам председател Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртаса Карипбаева, инфраструктура Алматы готова к приёму туристов: гостиницы и сервисы обеспечат всё необходимое.

"После завершения матча мы сможем назвать точные цифры. Сколько иностранных граждан приехало и из каких стран — эту информацию сообщим позже. На данный момент все билеты на стадион проданы. В целом, для приема туристов инфраструктура и гостиницы Алматы полностью готовы. Ранее также проводились крупные мероприятия. Например, во время больших концертов Алматы показал свою полную готовность. Точное количество туристов и их влияние на экономику мы объявим после матча", — отметил он.

Журналисты уточнили, есть ли предварительные прогнозы по доходам бюджета.

"Если в Алматы приедет около 4 тысяч туристов, то сумма поступлений составит порядка 2–3 млрд тенге", — сказал Карипбаев.

Напомним, ночью в алматинский аэропорт прибыл самолёт с футболистами мадридского "Реала". По информации, опубликованной на официальном сайте клуба, команда остановилась в отеле InterContinental Almaty. Уже 30 сентября состоится матч между "Қайратом" и "Реалом". Игра пройдёт на Центральном стадионе Алматы и начнётся в 21:45.