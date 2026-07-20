Мексиканцы подготовили оригинальный сюрприз для Димаша Кудайбергена
Они создали 4,5 метровую инсталляцию в честь артиста.
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Поклонники Димаша Кудайбергена в Мексике подготовили необычный подарок к предстоящему концерту казахстанского артиста.
В городе Монтеррей участники фан-клуба Dimash & Dears Regias вместе с художницей по воздушным шарам Ольгой Лидией Эрнандес создали масштабную фигуру певца высотой 4,5 метра.
Большая инсталляция появилась в одном из торговых центров Монтеррея, штат Нуэво-Леон. Она стала частью проекта, который призван познакомить жителей города с творчеством казахстанского исполнителя и привлечь внимание к его предстоящему выступлению.
Концерт Димаша Кудайбергена в Монтеррее запланирован на 14 ноября 2026 года в рамках мирового тура DiMENSIONS.
Необычная фигура уже привлекает внимание посетителей торгового центра и стала символом ожидания предстоящего выступления артиста в Мексике.
Ранее сообщалось, что более 50 тысяч человек посетили концерт Димаша на ALTAI FEST.
Международный фестиваль проходил в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области завершился гала-концертом Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена.
Во время проведения фестиваля сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области работали в усиленном режиме. В день концерта основные силы были сосредоточены на обеспечении общественного порядка, безопасности зрителей, регулировании дорожного движения и сопровождении транспортных потоков.
На территории фестиваля дежурили пешие и автопатрули, сотрудники патрульной полиции и других подразделений. В полиции отметили, что благодаря координации всех служб удалось обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасное проведение массового мероприятия.
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