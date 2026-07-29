МИД подтвердил гибель двух казахстанцев в ДТП на Алтае

Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило гибель двух граждан республики в дорожно-транспортном происшествии на территории России. Ранее BAQ.KZ направил в ведомство запрос по этой аварии.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан сообщает, что 27 июля текущего года в Улаганском районе Республики Алтай Российской Федерации произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали граждане Республики Казахстан», - говорится в ответе ведомства.

В министерстве уточнили обстоятельства трагедии.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в результате полученных травм на месте происшествия погибли двое граждан Казахстана. Еще другой наш соотечественник получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован в республиканскую клиническую больницу города Горно-Алтайск», - сообщили в МИД.

Дипломаты оказывают помощь пострадавшим и их близким.

«Наши дипломаты оперативно установили связь с местными властями, медицинским учреждением и родственниками пострадавших. Оказывается необходимая консульско-правовая помощь, а также содействие в организации транспортировки тел погибших на родину. Данный вопрос находится на контроле Министерства», - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла вечером 27 июля вблизи села Акташ. По данным Главного управления МВД России по региону, 31-летняя местная жительница за рулем Toyota Avensis выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Chevrolet Nexia под управлением 40-летнего жителя Казахстана.

Водителя Chevrolet и 44-летнюю женщину, также гражданку Казахстана, доставили в Акташскую районную больницу с тяжелыми множественными травмами. Впоследствии оба скончались. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы остальные пассажиры Chevrolet, двое 63-летних мужчин и 13-летняя девочка, все жители Казахстана. В больницу также попал 21-летний пассажир Toyota, житель села Акташ.

Как установили в ходе разбирательства, водитель Toyota, спровоцировавшая аварию, села за руль без права управления автомобилем и в нетрезвом виде. Сама она получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась.

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