МИД заявил о готовности Казахстана принять переговоры по конфликту на Ближнем Востоке
Сегодня 2026, 13:35
Заместитель МИД РК Алибек Бакаев на брифинге в Правительстве сообщил о готовности Казахстана принять переговоры по конфликту на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.
"В случае обращения у нас есть такой опыт. Мы уже предоставляли площадки: в частности, по Ирану ранее в Алматы была предоставлена площадка, которая внесла большую лепту в решение этого вопроса.
По Сирии у нас прошло более 20 раундов переговоров между сирийскими властями и оппозиционными кругами. Подобное дипломатическое присутствие сторон на нашей площадке помогло остановить военные конфликты и посадить за стол переговоров конфликтующие стороны", - сказал Бакаев.
Ранее МИД РК сообщил о маршрутах возвращения казахстанцев с Ближнего Востока.
Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая.
Из Саудовской Аравии вылетит первая группа эвакуируемых казахстанцев.
