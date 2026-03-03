Заместитель МИД РК Алибек Бакаев на брифинге в Правительстве сообщил о готовности Казахстана принять переговоры по конфликту на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

"В случае обращения у нас есть такой опыт. Мы уже предоставляли площадки: в частности, по Ирану ранее в Алматы была предоставлена площадка, которая внесла большую лепту в решение этого вопроса.

По Сирии у нас прошло более 20 раундов переговоров между сирийскими властями и оппозиционными кругами. Подобное дипломатическое присутствие сторон на нашей площадке помогло остановить военные конфликты и посадить за стол переговоров конфликтующие стороны", - сказал Бакаев.

