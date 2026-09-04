Нелегальные кредиторы выдавали займы под видом комиссионной торговли в Костанае

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении двух граждан, обвиняемых в незаконной микрофинансовой деятельности без соответствующей лицензии, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из подсудимых также обвинялся в легализации денег, полученных преступным путём.

Как работала схема

Суд установил, что с января 2024 года по декабрь 2025 года подсудимые действовали по предварительному сговору. Они предоставляли населению микрозаймы под залог имущества, однако официально оформляли сделки как комиссионную торговлю.

Для этого использовались притворные сделки и фиктивный документооборот.

За указанный период услуги по хранению и реализации ювелирных изделий были оказаны более чем 1 600 клиентам. Незаконный доход составил свыше 579 млн тенге.

Куда направляли деньги

Кроме того, один из подсудимых разместил полученные средства на депозитных счетах, чтобы скрыть их преступное происхождение и получить дополнительный доход.

В результате от процентов по депозиту он получил ещё 534 тысячи тенге.

Какое наказание назначил суд

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить П. три года лишения свободы по совокупности уголовных правонарушений, а Г. – два года. Также прокурор заявил иск о взыскании с подсудимых полученного незаконного дохода.

Подсудимые вину признали частично.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние и частичное признание вины. Кроме того, у П. на иждивении находится ребёнок с инвалидностью, а у Г. – малолетний ребёнок.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.

В итоге П. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы, а Г. – 2 года лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также подсудимым запрещено заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщало о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, который использовался для обналичивания средств и отмывания денег через цифровые активы.

По данным следствия, через данный сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы.

Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.

В рамках расследования по принципу «Follow the Money» специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.

В результате удалось заморозить цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT.

На текущем этапе обеспечена конфискация части средств – 3,2 млн USDT. Как отметили в ведомстве, их преступное происхождение доказано, и деньги зачислены на специальный счет агентства.

В АФМ подчеркнули, что благодаря проведённой операции удалось пресечь канал, представлявший угрозу здоровью граждан, сорвать крупные поставки наркотиков и ликвидировать часть инфраструктуры сбыта.

Работа по данному направлению продолжается.