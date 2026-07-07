Минимальные цены на табачные изделия могут вырасти в Казахстане
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Министерство финансов Казахстана подготовило проект приказа об изменении минимальных розничных цен на табачные изделия.
Документ находится на публичном обсуждении до 20 июля 2026 года.
Проект разработан в рамках реализации норм закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий". Ведомство предлагает установить новые минимальные розничные цены на сигареты с фильтром и без фильтра, папиросы, сигариллы, а также изделия с нагреваемым табаком.
Как отмечается в документе, изменение цен направлено на проведение сбалансированной налоговой и ценовой политики в отношении табачной продукции, а также на сокращение распространения табакокурения.
По мнению разработчиков, повышение минимальных цен позволит увеличить поступления в государственный бюджет и сократить объемы теневого оборота табачных изделий.
В Минфине также указали, что инициатива связана с выполнением международных обязательств Казахстана в сфере борьбы с табакокурением. Ожидается, что принятие новых мер не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.
Граждане и заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения в рамках публичного обсуждения проекта приказа.
Ранее в Казахстане были утверждены новые минимальные розничные цены на табачные изделия.
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