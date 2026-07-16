«Мобилизуем всю технику в области»: Берик Уали прибыл на место пожара в «Семей орманы»
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В Бородулихинском районе области Абай продолжается тушение крупного лесного пожара. Для оценки обстановки в район прибыл аким области Берик Уали, который осмотрел место возгорания с воздуха, передает BAQ.KZ.
По информации акимата, благодаря совместной работе экстренных служб удалось устранить угрозу населенному пункту Камышенка.
Для координации действий на базе Оперативного центра управления МЧС Казахстана развернут оперативный штаб.
К тушению привлекли 600 человек
В ликвидации пожара задействованы подразделения МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, МВД, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, а также местных исполнительных органов.
Всего на месте работают 600 человек, привлечено 148 единиц техники и семь вертолетов.
На помощь также направлены дополнительные подразделения МЧС из областей Абай, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и Астаны, силы резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы», а также военнослужащие МЧС.
Аким области Берик Уали заявил, что главной задачей остается обеспечение безопасности жителей.
«Самое главное – жизнь и безопасность людей. Мы мобилизуем всю технику, имеющуюся в области. На помощь также прибывает техника из других регионов. Ситуация будет находиться под моим непосредственным контролем», – подчеркнул глава региона.
Лесной пожар в государственном природном резервате «Семей орманы» возник утром 16 июля на территории 57-го квартала Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. По последним данным, площадь возгорания составляет около 60 гектаров. Огонь распространяется в сосновом лесу и местами переходит из низового в верховой.
Ранее из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 220 человек из детского лагеря «Дос-болLike», в том числе 190 детей и 30 сотрудников. В правительстве сообщили, что ситуацию держит на личном контроле Премьер-министр Казахстана.
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