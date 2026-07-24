Мошенничество с QR-оплатой провернул мужчина в Астане

В Астане пресекли противоправную деятельность 34-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве.

Как работала схема

По данным полиции, мужчина приходил в торговые точки под видом обычного покупателя. Выбрав овощи и фрукты, он создавал видимость оплаты через мобильное приложение, после чего показывал продавцам поддельный чек.

Поверив, что деньги действительно поступили на счет, продавцы передавали ему товар.

Проверка на другие эпизоды

В ходе расследования выяснилось, что это мог быть не первый случай мошенничества с его участием.

Правоохранители установили, что ранее мужчина аналогичным способом мог обмануть нескольких продавцов. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим похожим преступлениям.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Предупреждение

Полиция призывает предпринимателей и продавцов не передавать товар до тех пор, пока они лично не убедятся в фактическом поступлении денежных средств на банковский счет.

Граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого или столкнулись с похожей ситуацией, просят обратиться в полицию по номеру «102» или в ближайший отдел полиции.

Ранее мошенницу из Астаны приговорили к 6 годам лишения свободы за многократное мошенничество с использованием информационных систем.

Выяснилось, что женщина промышляла через Instagram. Здесь она размещала рекламные объявления о якобы выгодных инвестициях, дешёвых туристических путёвках и трудоустройстве за рубежом.

Вводя граждан в заблуждение и злоупотребляя их доверием, она получала от потерпевших денежные средства, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства.

В результате преступных действий пострадали 10 человек, которым причинён материальный ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге.

Ранее 11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде.

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