Сотрудники киберполиции Алматинской области предотвратили интернет-мошенничество, в результате которого житель региона мог лишиться более 13 млн тенге.

Как удалось остановить мошенников

Сигнал о подозрительной активности поступил благодаря системе, разработанной совместно с АО «Казахтелеком». Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области оперативно прибыли на место работы потенциальной жертвы.

Мужчина уже находился под психологическим воздействием злоумышленников. Они убедили его скрываться от окружающих, не отвечать на звонки родственников и полиции, а также оформить кредиты в нескольких банках.

Почему мужчина перестал отвечать родным

Полицейские не смогли связаться с мужчиной напрямую. Тогда они разыскали его супругу и детей и объяснили ситуацию. Родственникам рекомендовали незамедлительно обратиться в банки и предупредить о возможной попытке оформления кредитов.

В результате банки отказали в выдаче денежных средств, что позволило предотвратить потерю более 13 млн тенге.

Где нашли потенциальную жертву

Мужчину обнаружили на территории промышленной базы. Несмотря на попытки полицейских объяснить ему происходящее, он продолжал доверять неизвестным собеседникам и поначалу не верил ни правоохранителям, ни собственному сыну.

Лишь после того, как мужчина осознал, что мог оформить кредиты на сумму свыше 13 млн тенге и передать деньги мошенникам, он понял масштаб произошедшего.

Сколько преступлений удалось предотвратить

Этот случай показывает, насколько сильным может быть психологическое воздействие интернет-мошенников. Злоумышленники могут заставлять жертв скрываться от близких и правоохранителей и беспрекословно выполнять их указания.

По данным полиции, только за одни сутки благодаря работе системы в Алматинской области удалось предотвратить 13 фактов интернет-мошенничества.

Как не стать жертвой

Если неизвестные убеждают вас никому не рассказывать о разговоре, оформить кредит, перевести деньги или установить сторонние приложения, необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк или правоохранительные органы.

Правоохранители призывают не позволять мошенникам изолировать вас от родственников и людей, которые могут помочь.

Ранее 11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде.

9 июля в отдел полиции имени Казыбек би обратилась 29-летняя жительница Караганды. Она рассказала, что в июне 44-летняя женщина предложила помочь приобрести квартиру в одном из строящихся жилых комплексов города по выгодной цене.

Получив от потерпевшей 6 миллионов тенге, подозреваемая не выполнила обещание – квартиру не оформила и деньги не вернула.

После обращения женщины полицейские провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате чего подозреваемую установили и задержали.

В ходе расследования в полицию обратились еще 10 граждан, которые сообщили о похожей схеме обмана. По данным следствия, с 2023 года женщина могла входить в доверие к людям, обещая помочь с покупкой жилья по привлекательной цене, после чего получала от них деньги.

На данный момент установленный ущерб составляет около 70 миллионов тенге. При этом количество потерпевших может увеличиться.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Полиция также проверяет ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

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