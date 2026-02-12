Может ли измениться календарный план референдума

После заседания Центральной избирательной комиссии РК прошел брифинг для журналистов. В ходе него корреспондент BAQ.KZ задал вопрос о том, вправе ли ЦИК изменять сроки этапов подготовки и проведения республиканского референдума после утверждения календарного плана.

На данный вопрос ответил член ЦИК Ерман Мухтар.

По его словам, все этапы календарного плана строго соответствуют действующему законодательству.

"Вся деятельность избирательных органов, а также заинтересованных государственных структур будет проходить в полном соответствии с утвержденными этапами. Каждый раздел календарного плана выполняется точно и без отклонений", — отметил он.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Казахстана  разъяснили порядок подготовки и проведения республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию и  утвердили  его ключевые этапы. Здесь также сообщили, что более 12 млн казахстанцев  смогут проголосовать на референдуме. 

