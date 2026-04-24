Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК ответило на запрос BAQ.KZ о работе платформы Aitu и возможной интеграции с системой единого QR.

Как сообщили в ведомстве, по поручению Главы государства и решению Цифрового штаба по цифровизации Aitu была определена в качестве национального мессенджера.

Сегодня платформа работает как цифровая экосистема, которая включает служебную переписку, рабочие чаты и оперативные уведомления. Она предназначена для защищённой коммуникации между центральными государственными органами, местными исполнительными органами и организациями квазигосударственного сектора.

Где находятся серверы Aitu

В министерстве подчеркнули, что серверная инфраструктура Aitu расположена на территории Казахстана. По данным ведомства, это позволяет соблюдать требования информационной безопасности и снижать зависимость от зарубежных сервисов.

Кроме того, государственные органы и сотрудники квазигосударственного сектора при исполнении служебных обязанностей обязаны использовать электронную почту, мессенджеры и другие сервисы, серверы которых находятся в Казахстане.

Можно ли будет платить через Aitu

Один из главных вопросов касается возможного подключения Aitu к системе единого QR для платежей. Однако в министерстве сообщили, что этот вопрос относится к компетенции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и Министерства финансов РК.

Таким образом, на данный момент официальной информации о запуске оплаты через единый QR в приложении Aitu нет.

Напомним, до 15 сентября прошлого года государственные служащие должны были перейти на национальный мессенджер.

Ранее сообщалось, что финансовые организации могут обязать использовать Aitu.

Отметим, 11 февраля Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание по реализации поручений Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства 10 февраля. В числе задач было улучшение функционала мессенджера Aitu, а также интеграция систем Tasqyn и Talsim для прогнозирования паводков и пожароопасных периодов.

Справочно: Aitu — национальный мессенджер Казахстана, разработанный для защищённой коммуникации. Платформа используется госорганами и квазигоссектором, а её серверы расположены внутри страны, что обеспечивает безопасность данных и цифровой суверенитет.