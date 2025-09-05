Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
На фоне распространившихся накануне слухов о задержании Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провёл официальную встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым, передаёт BAQ.KZ.
Стороны обсудили создание агро-индустриального кластера. На первом этапе проект охватит Жетысу и Алматинскую области, где планируется перевод 150 тыс. отгонных и залежных земель в орошаемые сельхозугодья. В целом освоение составит 300 тыс. гектаров с применением современных водосберегающих систем.
Мурат Нуртлеу подчеркнул важность дальнейшего продвижения инициативы и заверил, что государство окажет необходимую поддержку. Также обсуждались перспективы инвестиций компании в туризм и спорт в регионах Казахстана.
По словам Министра, данные проекты могут стать точкой роста для внутреннего и въездного туризма, а также способствовать диверсификации экономики страны.
4 сентября в СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.
МИД Казахстана официально опроверг слухи о задержании министра.
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сразу выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций о якобы задержанных госслужащих. Она предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей.
Позже Центр по борьбе с дезинформацией СЦК сделал заявление по поводу информации задержания Нуртлеу и Гаджиева.
