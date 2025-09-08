Мурат Нуртлеу появился в здании Правительства
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу прибыл в здание Правительства на ежегодное послание Президента, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Его появление вызвало ажиотаж: журналисты буквально окружили дипломата, стараясь задать свои вопросы. В коридорах образовалась сильная давка – представители СМИ пытались прорваться поближе, чтобы получить комментарий министра.
Напомним, 4 сентября в СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.
МИД Казахстана официально опроверг слухи о задержании министра.
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сразу выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций о якобы задержанных госслужащих. Она предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей.
Позже Центр по борьбе с дезинформацией СЦК сделал заявление по поводу информации задержания Нуртлеу и Гаджиева.
