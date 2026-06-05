Мужчина "напал" на полицейский пост в Алматинской области

В Алматинской области арестовали мужчину, разбившего стекло полицейского поста.

Инцидент произошел 25 мая в селе Узынагаш на улице Абая. По данным полиции, местный житель умышленно разбил стекло модульного поста полиции, после чего покинул место происшествия.

Установить личность нарушителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Собранные материалы были переданы в суд. Специализированный административный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста.

В полиции напомнили, что за умышленное повреждение чужого имущества и нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.