Мужчина насмерть разбился на электросамокате в Алматы

В Алматы 54-летний мужчина погиб в результате ДТП с участием электросамоката. По предварительным данным, он двигался по дороге со скоростью около 90 км/ч. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы проезжавших автомобилей.

Что произошло

Авария произошла ночью на восточной объездной автомобильной дороге.

На кадрах видно, как мужчина на электросамокате движется по левому краю проезжей части на высокой скорости. По предварительным данным, скорость составляла около 90 км/ч. Во время движения мужчина попытался обогнать попутный автомобиль, после чего потерял управление и упал на асфальт. От удара с него слетел защитный шлем.

Мужчина погиб на месте

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте от полученных травм.

Погибшему было 54 года.

По факту произошедшего начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Первый смертельный случай в этом году

В полиции отмечают, что проблема аварий с участием электросамокатов остается актуальной.

С начала года в Алматы зарегистрировано 91 ДТП с участием электросамокатов. В результате аварий пострадали 96 человек. Этот случай стал первым смертельным ДТП с участием электросамоката в городе с начала года.

«Высокая скорость и несоблюдение правил дорожного движения могут привести к тяжелым последствиям. Электросамокат является транспортным средством и не освобождает его владельца от необходимости соблюдать требования безопасности и правила дорожного движения», – напомнили в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее девочка разбилась насмерть на спортивном мотоцикле в Риддере.

По предварительным данным, подросток получила смертельную травму после наезда на аркан, которым лошадь была привязана к столбу возле жилого дома. От полученных травм 13-летняя девочка скончалась на месте.

Вместе с ней на мототехнике находилась 15-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в медицинское учреждение.

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