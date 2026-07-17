Мужчина получил ожоги, разжигая печь бензином в Петропавловске

В челюстно-лицевое отделение Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи поступил 68-летний мужчина с тяжелыми ожогами.

По предварительным данным, травму он получил при попытке разжечь печь с помощью бензина. За несколько секунд огонь распространился и привел к ожогам лица, шеи, грудной клетки и обеих рук.

После обследования врачи диагностировали термический ожог пламенем 2–3А степени. Площадь поражения составила 22%.

В настоящее время пациент проходит лечение под наблюдением медицинских специалистов.

Ранее в Шахтинске подросток погиб при попытке заправить мотоцикл.

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