Мужчина повредил лифты в столичном ЖК на 1,5 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане мужчина повредил лифты в жилом комплексе на 1,5 млн тенге.
По данным полиции, установлен 34-летний мужчина, который повредил общее имущество одного из жилых комплексов по проспекту Тауелсиздик. Он находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил двери двух лифтов, в результате чего оборудование было выведено из строя.
Установлено, что мужчина наносил удары по дверям лифтов и применял физическую силу, что привело к серьёзным повреждениям подъемного оборудования.
Сумма ущерба составила 1,5 миллиона тенге.
По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
В ведомстве напомнили, что за посягательство на чужое имущество предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее сообщалось, что дети разгромили стадион в Улытау.
Читайте также:
Самое читаемое
- "Осознают только, когда бьет по карману": глава МВД ответил на критику о "штрафстане"
- Скончался Ербаян Мухтар: трагический финал истории солдата Нацгвардии
- Адское пламя: в Астане вспыхнул газовоз
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- Кофе дорожает в Казахстане на фоне снижения мировых цен