В Астане мужчина повредил лифты в жилом комплексе на 1,5 млн тенге.

По данным полиции, установлен 34-летний мужчина, который повредил общее имущество одного из жилых комплексов по проспекту Тауелсиздик. Он находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил двери двух лифтов, в результате чего оборудование было выведено из строя.

Установлено, что мужчина наносил удары по дверям лифтов и применял физическую силу, что привело к серьёзным повреждениям подъемного оборудования.

Сумма ущерба составила 1,5 миллиона тенге.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

В ведомстве напомнили, что за посягательство на чужое имущество предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

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