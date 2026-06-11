Женщина сорвалась с высоты в Алматы
Сегодня 2026, 11:10
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Сегодня 2026, 11:10Сегодня 2026, 11:10
160Фото: кадр из видео
В Медеуском районе города Алматы на улице Валиханова женщина упала со второго этажа жилого дома.
На место происшествия оперативно прибыл экипаж патрульной полиции. Информация подтвердилась, пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи и доставили в больницу.
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