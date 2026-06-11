Женщина сорвалась с высоты в Алматы

Установлено, что женщина потеряла ключи от квартиры и попыталась попасть внутрь через окно. При этом оконная решётка не выдержала нагрузки, и она сорвалась вниз.

В полиции отмечают, что подобные ситуации могут привести к серьёзным последствиям.

Правоохранители призывают в таких случаях не рисковать и не использовать опасные способы попадания в жильё, а искать безопасные решения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department)

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