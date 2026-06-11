Женщина сорвалась с высоты в Алматы

Сегодня 2026, 11:10
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кадр из видео Сегодня 2026, 11:10
Сегодня 2026, 11:10
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Фото: кадр из видео

В Медеуском районе города Алматы на улице Валиханова женщина упала со второго этажа жилого дома.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж патрульной полиции. Информация подтвердилась, пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи и доставили в больницу.

Установлено, что женщина потеряла ключи от квартиры и попыталась попасть внутрь через окно. При этом оконная решётка не выдержала нагрузки, и она сорвалась вниз.

В полиции отмечают, что подобные ситуации могут привести к серьёзным последствиям.

Правоохранители призывают в таких случаях не рисковать и не использовать опасные способы попадания в жильё, а искать безопасные решения.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department)

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