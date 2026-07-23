22-летнего пациента спасли после состояния клинической смерти в ВКО
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Молодого мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти.
Как сообщили в Восточно-Казахстанском областном специализированном медицинском центре, специалисты успешно пролечили 22-летнего пациента с крайне тяжелой сочетанной травмой.
Молодой мужчина поступил в больницу с множественными травматическими ампутациями и синдромом полиорганной дисфункции – состоянием, при котором нарушается работа нескольких органов.
Какие травмы получил пациент?
По данным медиков, пациента доставили бригадой скорой помощи в состоянии клинической смерти.
После обследования врачи выявили серьезные повреждения: черепно-мозговую травму, травматическую ампутацию руки и обеих ног, переломы ребер, вывих тазобедренного сустава, а также геморрагический шок четвертой степени.
Несмотря на тяжесть состояния, специалисты начали комплексное лечение и поэтапную борьбу за жизнь пациента.
Ранее пенсионерка лишилась обеих ног после наезда катера на Алаколе.
Инцидент произошел 16 июля на озере Алаколь, однако известно о нем стало лишь спустя несколько дней.
По информации СМИ, во время купания 69-летняя жительница Алматы попала под движущийся катер. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу с тяжелой сочетанной политравмой и большой кровопотерей. Из-за характера полученных повреждений врачам пришлось ампутировать обе ноги.
В управлении здравоохранения сообщили, что в настоящее время пациентка находится в отделении реанимации. Женщина остается в сознании, самостоятельно дышит и получает необходимую медицинскую помощь.
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