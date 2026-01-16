Расследование уголовного дела по факту убийства девушки в Шымкенте находится на строгом контроле Министерства внутренних дел, передает BAQ.KZ.

В связи с публикациями и обращениями в СМИ о возможных упущениях со стороны местной полиции, назначена служебная проверка.

Подозреваемый уже арестован с санкции суда. Для расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, тщательно проверяются все поступающие сведения, включая видеозаписи с камер наблюдения. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.

МВД подчеркнуло, что придерживается принципиальной позиции в отношении проявлений жестокости и примет все меры, предусмотренные законом, для обеспечения неотвратимости наказания виновного.

Напомним, сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Шымкента. О жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее брат девушки потребовал максимального наказания для убийцы. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.