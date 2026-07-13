МВД раскрыло тревожные цифры по наркопреступности в Казахстане

За первые десять дней июля сотрудники полиции изъяли в Казахстане более 121 килограмма синтетических наркотиков.

Всего за этот период из незаконного оборота изъято 760 килограммов наркотических средств и 266 килограммов прекурсоров. По данным МВД, правоохранители выявили 187 наркоправонарушений, из которых 101 относится к преступлениям, а 86 – к уголовным проступкам.

За десять дней полицейские пресекли 46 фактов сбыта наркотиков, выявили четыре случая хранения наркотиков в особо крупном размере, 40 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и четыре факта контрабанды наркотиков.

Одно из задержаний произошло в Астане. Полицейские задержали 26-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре и обыске арендованной квартиры обнаружили 227 свертков с синтетическим наркотиком α-PVP общим весом 245 граммов. По информации ведомства, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.

Параллельно с оперативной работой МВД усиливает профилактику среди молодежи. С начала июля сотрудники полиции провели 145 антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие около шести тысяч школьников и студентов.

Ранее «Склад» наркошопа выявили в Астане.

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