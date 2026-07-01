«Мы полностью заполнены»: во Франции не хватает мест в моргах из-за жары

Во Франции на фоне жары за несколько дней зафиксировали не менее 1 000 избыточных смертей, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Во Франции похоронные службы столкнулись с резким ростом обращений из-за смертей, связанных с аномальной жарой. Как сообщает издание, в похоронное бюро в Орли, недалеко от Парижа, поступают звонки от семей, домов престарелых, полиции и муниципалитетов, которые пытаются найти места в холодильных моргах.

По данным французского агентства общественного здравоохранения, с прошлой среды по воскресенье в стране было зарегистрировано не менее 1 000 избыточных смертей. При этом власти уточнили, что данные пока не окончательные и могут увеличиться.

Сотрудник похоронного бюро Зухайер Хертелли рассказал, что их холодильная камера рассчитана на хранение 32 тел, однако все места уже заняты.

"Мы полностью заполнены. Настоящий наплыв начался в среду, четверг, и все выходные все шло без остановки. За выходные я получил 150 звонков и был вынужден отказать всем 150. Нам звонят семьи, дома престарелых, полицейские участки, муниципалитеты. С нами связываются и все наши коллеги из похоронной сферы. Сегодня, если позвонить в крематорий, одно только ожидание уже сдвигает запись на 10 июля", - сказал он.

Хертелли отметил, что он уже обратился к местным властям с просьбой разрешить использование рефрижераторного прицепа для дополнительного хранения тел.

Жара выше 40°C

В последние недели Франция, Германия, Италия, Испания и другие европейские страны переживают одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Во многих регионах температура воздуха превышает климатическую норму на 5–12 градусов, а местами поднимается выше 40°C.

Французская метеослужба Météo-France называет происходящее беспрецедентной и продолжительной волной жары и предупреждает, что в ближайшие дни температура вновь может повыситься.

ВОЗ: за четыре года жара унесла более 200 тысяч жизней

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, за последние четыре года экстремальная жара стала причиной более 200 тысяч смертей в Европе. В организации считают, что значительную часть этих случаев можно было предотвратить благодаря своевременным предупреждениям и эффективным мерам защиты населения.

Удар по энергосистеме Европы

Экстремальная жара в Европе сказывается не только на здоровье людей, но и на энергетике. Из-за массового использования кондиционеров резко вырос спрос на электроэнергию, что привело к скачку оптовых цен.

Так, в Румынии стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" достигла 224 евро за МВт·ч, в Венгрии – 223 евро за МВт·ч. В Германии вечерние цены за неделю выросли более чем в три раза – примерно со 160 до 566 евро за МВт·ч. Одновременно из-за перегрева воды в реках несколько атомных электростанций во Франции, Венгрии и Швейцарии были вынуждены сократить выработку электроэнергии или ограничить работу систем охлаждения, что дополнительно усилило дефицит мощностей.