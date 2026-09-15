На Спасском шоссе в Караганде полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили оружие, патроны и мешки с мясом дикого животного.

По предварительным данным, мясо может принадлежать архару, занесенному в Красную книгу Казахстана.

Что обнаружили в автомобиле

Автомобиль под управлением 39-летнего жителя Караганды остановили сотрудники криминальной и природоохранной полиции Департамента полиции Карагандинской области совместно с сотрудниками полка патрульной полиции города.

При досмотре в салоне обнаружили два огнестрельных и одно пневматическое ружья, 27 патронов для гладкоствольного оружия, две банки с шариками для пневматического оружия, а также несколько строительных мешков с мясом дикого животного.

Были ли документы на оружие

В ходе проверки установлено, что на пневматическую винтовку отсутствуют правоустанавливающие документы и разрешение на охоту.

Остальное оружие зарегистрировано на 42-летнего пассажира автомобиля.

Все обнаруженные вещественные доказательства изъяты.

Кому принадлежало мясо

По предварительным данным, мясо может принадлежать архару – редкому животному, занесенному в Красную книгу Казахстана.

Однако точный вид животного и происхождение мяса установит назначенная экспертиза.

Какое дело возбудили

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства.

В полиции отметили, что рейды по выявлению фактов незаконной охоты и нарушений в сфере оборота оружия в Карагандинской области проводятся регулярно.

Правоохранители напоминают, что охота и оборот оружия регулируются законодательством. За незаконную добычу редких видов животных предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Улытау задержали подозреваемых в браконьерстве с 23 тушами животных.

По предварительным данным, внутри находились туши 23 животных, предположительно сайгаков, 21 голова и 46 рогов.

В ходе той же проверки правоохранители изъяли два гладкоствольных ружья, патроны 12-го калибра, два ножа, две пилы и радиостанцию.

По подозрению в браконьерстве задержали четырех человек. Оба автомобиля отправили на специальную стоянку.

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