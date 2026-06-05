210 млн тенге предотвращенного ущерба: что пытались провезти в страну

Пограничная служба Комитета национальной безопасности подвела итоги работы за май 2026 года. В рамках обеспечения охраны государственной границы во взаимодействии с компетентными органами задержаны 3 881 нарушитель законодательства РК, из них 1 125 – иностранные граждане.

Незаконные перевозки

За отчетный период предотвращено 1 180 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу.

Среди них:

41 факт незаконного оборота наркотических средств;

61 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов (изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, 42 единицы холодного оружия и 118 боеприпасов);

406 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов объемом более 85 тонн;

526 фактов незаконного ввоза товаров народного потребления на сумму свыше 665 млн тенге;

146 фактов незаконного перемещения валюты на сумму 1,5 млрд тенге.

Браконьерство

Пресечено 12 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря. Изъяты орудия незаконного лова и рыба осетровых видов.

Уголовные дела и ущерб

По данным Пограничной службы, возбуждено 62 уголовных дела, по которым проводятся следственные мероприятия.

Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 210 млн тенге.

Материалы по остальным фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.