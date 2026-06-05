210 млн тенге предотвращенного ущерба: что пытались провезти в страну
КНБ сообщил подробности.
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Пограничная служба Комитета национальной безопасности подвела итоги работы за май 2026 года. В рамках обеспечения охраны государственной границы во взаимодействии с компетентными органами задержаны 3 881 нарушитель законодательства РК, из них 1 125 – иностранные граждане.
Незаконные перевозки
За отчетный период предотвращено 1 180 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу.
Среди них:
- 41 факт незаконного оборота наркотических средств;
- 61 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов (изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, 42 единицы холодного оружия и 118 боеприпасов);
- 406 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов объемом более 85 тонн;
- 526 фактов незаконного ввоза товаров народного потребления на сумму свыше 665 млн тенге;
- 146 фактов незаконного перемещения валюты на сумму 1,5 млрд тенге.
Браконьерство
Пресечено 12 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря. Изъяты орудия незаконного лова и рыба осетровых видов.
Уголовные дела и ущерб
По данным Пограничной службы, возбуждено 62 уголовных дела, по которым проводятся следственные мероприятия.
Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 210 млн тенге.
Материалы по остальным фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.
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