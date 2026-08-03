Пограничная служба Комитет национальной безопасности Республики Казахстан подвела итоги работы за июль 2026 года.

За месяц сотрудники ведомства задержали почти пять тысяч нарушителей, предотвратили тысячи попыток незаконного перемещения товаров через границу и пресекли десятки фактов браконьерства на Каспии.

По данным Пограничной службы КНБ, в июле во взаимодействии с компетентными государственными органами были задержаны 4 975 человек, нарушивших законодательство Казахстана в пограничном пространстве. Большинство из них – 4 346 иностранных граждан.

За отчетный период пограничники предотвратили 2 476 попыток незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу. Общая стоимость изъятых грузов превысила 3,9 млрд тенге.

В частности, выявлено:

39 фактов незаконного перемещения наркотических средств;

88 фактов провоза оружия и боеприпасов. Изъято 108 единиц холодного оружия и 2 131 боеприпас;

1 808 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов. Общий объем изъятого ГСМ составил более 150 тонн, стоимость – 33,4 млн тенге;

392 факта незаконного перемещения товаров народного потребления на сумму свыше 1,3 млрд тенге;

149 фактов незаконного перемещения валюты на сумму более 2,1 млрд тенге.

Кроме того, в акватории Каспийского моря пресечено 34 факта браконьерства. Изъято 24,6 километра браконьерских орудий лова, а также 103 экземпляра осетровых рыб общим весом 580 килограммов. По оценке специалистов, предотвращенный ущерб составил более 251 млн тенге.

В рамках своей компетенции Пограничная служба КНБ возбудила 63 уголовных дела. В настоящее время по ним проводятся следственные мероприятия.

Также в производстве находятся 4 295 административных дел. По ним наложены штрафы на общую сумму свыше 38 млн тенге.

Материалы по остальным выявленным фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

Ранее сообщалось, что пограничная служба КНБ выявила 38 случаев попыток вывоза из Казахстана незадекларированных денежных средств.

Как сообщили в ведомстве, с 30 июня по 7 июля при прохождении пограничного контроля у граждан были обнаружены наличные деньги на общую сумму более 636 млн тенге.

Один из крупных фактов зафиксировали на автомобильном пункте пропуска "Кордай" в Жамбылской области. Во время проверки багажа у иностранного гражданина обнаружили 350 тысяч долларов США – это около 170 млн тенге.

По всем выявленным фактам материалы переданы в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

В Пограничной службе напомнили, что при вывозе наличных денежных средств за пределы Казахстана необходимо соблюдать требования законодательства. Без декларирования запрещен вывоз суммы, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

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