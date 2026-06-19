В области Жетысу продолжаются работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Алматы – Усть-Каменогорск".

Ремонтные работы ведутся на отрезке с 259-го по 287-й километр и охватывают объездную дорогу города Талдыкорган.

В рамках проекта предусмотрено полное обновление дорожного покрытия, установка новых опор наружного освещения и нанесение современной дорожной разметки. По данным дорожных служб, на сегодняшний день новое асфальтобетонное покрытие уже уложено на 12 километрах участка. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Для обеспечения безопасности движения на отдельных участках трассы временно организовано реверсивное движение.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что 80 километров полотна отремонтируют на автодороге "Карабутак – Костанай".

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