Улучшены дороги к популярным зонам отдыха страны
В преддверии летнего туристического сезона Министерство транспорта Казахстана провело работу по улучшению доступности основных мест отдыха в стране.
Были отремонтированы дороги, улучшен придорожный сервис, а также усилены меры для безопасного и удобного передвижения туристов. Основные маршруты к популярным курортам были подготовлены к летнему потоку автомобилей.
Бурабай и Зеренда
Проезд к курортной зоне Бурабай осуществляется через город Щучинск по трассе "Астана – Петропавловск". Это основной и наиболее удобный маршрут.
К селу Зеренда можно добраться по направлениям "Кокшетау – Атбасар", а также по дороге "Щучинск – Зеренда", которая напрямую связывает курортные зоны Акмолинской области – Бурабай и Зеренда.
Каркаралы и Баянаул
Курорт Каркаралы доступен по дороге республиканского значения "Караганда – Каркаралы". В прошлом году здесь был проведён ремонт, и сейчас трасса находится в хорошем состоянии.
Отметим, что курорт Баянаул расположен вдоль дороги "Калкаман – Баянаул – Ботакара", которая соединяет Павлодарскую и Карагандинскую области.
Балхаш
Добраться до озера Балхаш на автомобиле можно двумя основными путями.
Главный маршрут проходит по трассе "Караганда – Алматы" с дальнейшим движением вдоль западного побережья от города Балхаш до посёлка Бурылбайтал. После недавней реконструкции здесь улучшено качество дороги и увеличена пропускная способность.
Также доступ к юго-восточному побережью обеспечивается через дорогу областного значения "Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай".
Алаколь
К озеру Алаколь организованы два основных направления.
К северному берегу можно проехать от трассы "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" через дорогу "Таскескен – Бахты", далее через маршрут "Маканшы – Кабанбай".
К южному берегу ведёт дорога "Ушарал – Достык" от трассы "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". В последние годы здесь проведена реконструкция, что улучшило транспортное сообщение с курортной зоной.
Таким образом, основные туристические направления Казахстана обеспечены стабильным и безопасным автомобильным сообщением в преддверии летнего сезона.
Ранее сообщалось, что дорожные работы охватили сразу несколько районов Актобе.
