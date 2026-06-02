Улучшены дороги к популярным зонам отдыха страны

В преддверии летнего туристического сезона Министерство транспорта Казахстана провело работу по улучшению доступности основных мест отдыха в стране.

Были отремонтированы дороги, улучшен придорожный сервис, а также усилены меры для безопасного и удобного передвижения туристов. Основные маршруты к популярным курортам были подготовлены к летнему потоку автомобилей.

Бурабай и Зеренда

Проезд к курортной зоне Бурабай осуществляется через город Щучинск по трассе "Астана – Петропавловск". Это основной и наиболее удобный маршрут.

К селу Зеренда можно добраться по направлениям "Кокшетау – Атбасар", а также по дороге "Щучинск – Зеренда", которая напрямую связывает курортные зоны Акмолинской области – Бурабай и Зеренда.

Каркаралы и Баянаул

Курорт Каркаралы доступен по дороге республиканского значения "Караганда – Каркаралы". В прошлом году здесь был проведён ремонт, и сейчас трасса находится в хорошем состоянии.

Отметим, что курорт Баянаул расположен вдоль дороги "Калкаман – Баянаул – Ботакара", которая соединяет Павлодарскую и Карагандинскую области.

Балхаш

Добраться до озера Балхаш на автомобиле можно двумя основными путями.

Главный маршрут проходит по трассе "Караганда – Алматы" с дальнейшим движением вдоль западного побережья от города Балхаш до посёлка Бурылбайтал. После недавней реконструкции здесь улучшено качество дороги и увеличена пропускная способность.

Также доступ к юго-восточному побережью обеспечивается через дорогу областного значения "Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай".

Алаколь

К озеру Алаколь организованы два основных направления.

К северному берегу можно проехать от трассы "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" через дорогу "Таскескен – Бахты", далее через маршрут "Маканшы – Кабанбай".

К южному берегу ведёт дорога "Ушарал – Достык" от трассы "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". В последние годы здесь проведена реконструкция, что улучшило транспортное сообщение с курортной зоной.

Таким образом, основные туристические направления Казахстана обеспечены стабильным и безопасным автомобильным сообщением в преддверии летнего сезона.

