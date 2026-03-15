Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов сообщил о голосовании граждан за рубежом на 19.00 часов, передает BAQ.KZ.

По его словам, во время референдума функционирует 71 участок при загранучреждениях РК в 54 странах.

Процесс голосования на участках референдума за рубежом проводится с 03:00 часов утра по времени Астаны. С учетом разницы во времени, к 19:00 часам открылись все участки, из них 14 уже завершили свою работу.

«К этому времени проголосовало 9050 человек», - сказал Исетов.

Он отметил, что до 00:00 часов свою работу завершат 64 участка. Процесс голосования за рубежом закончится на участке референдума при Генеральном консульстве РК в г. Сан-Франциско (США) 16 марта 08:00 часов по времени Астаны.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 10:00 участие в голосовании приняли 19,21% граждан. К 12:00 показатель увеличился до 37,54%.

Позже, к 14:00, явка достигла 51,93%, превысив необходимый порог для признания референдума состоявшимся.

К 16:00 участие в голосовании приняли уже 64,43% граждан.

Ранее сообщалось, что в регионах с 07:00 начали работу 10 388 избирательных участков.

Для граждан Казахстана, находящихся за рубежом, открыто 71 участок в 54 странах мира.

Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.