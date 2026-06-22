Между США и Ираном вновь усилилась напряжённость.

По данным BILD, обе стороны выступили с резкими заявлениями и предупреждениями о возможных военных действиях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не ограничит действия своих союзников в регионе, США могут нанести новые удары. По его словам, они могут быть ещё более жёсткими, чем ранее.

Также Трамп утверждал, что в разговоре с иранскими представителями на переговорах в Швейцарии он предупреждал о последствиях, если Тегеран попытается закрыть Ормузский пролив. По его словам, в таком случае США готовы взять пролив под контроль и ограничить экспорт иранской нефти.

В ответ председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что иранские вооружённые силы готовы реагировать на угрозы. Он подчеркнул, что Иран не будет поддаваться давлению и "действует, а не только говорит".

На фоне этих заявлений сообщается, что Иран приостановил участие в мирных переговорах, проходивших в Швейцарии.

Ранее в переговорах участвовали представители США – в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, а также переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С иранской стороны в обсуждениях участвовали министр иностранных дел Аббас Арагчи и другие официальные лица.

Дополнительное напряжение связано и с ситуацией вокруг группировки "Хезболла" в Ливане, а также с обсуждением безопасности в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Стороны продолжают обмениваться заявлениями, однако к снижению напряжённости это пока не привело.

Ранее Иран и США пришли к договоренности о снижении уровня обогащения урана.

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