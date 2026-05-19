Закладчик-рецидивист попался в Караганде

В Караганде сотрудники отдела по противодействию наркопреступности задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков методом закладок.

По данным Polisia.kz, мужчину задержали в момент, когда он пытался оставить очередную закладку. При этом он находился в состоянии наркотического опьянения.

При личном обыске у него обнаружили 20 свертков с белым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотик A-PVP общей массой более 20 граммов.

Следствие также выявило, что мужчина действовал не один. В его планшете нашли переписку в соцсетях с неизвестным куратором, который, предположительно, координировал его действия и давал указания.

Кроме того, выяснилось, что задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, и его судимость не была погашена.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

