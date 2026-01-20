В Кызылорде прошло V заседание Национального курултая. В ходе заседания Президент Касым-Жомарт Токаев объявил об упразднении Ассамблеи народа Казахстана и создании Народного Совета. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие возможности открывает новый институт для укрепления межэтнического и межконфессионального диалога в стране.

Усиление межэтнического и межконфессионального диалога

Директор Центра Института прикладных этнополитических исследований МКИ РК Жансая Аканова отметила, что новый орган сохраняет лучшие практики АНК, которая с 1995 года выступала ключевой платформой этнокультурных объединений.

В составе Совета предусмотрено 42 представителя от этнокультурных объединений, что обеспечивает прямое участие всех этносов Казахстана.

"Это позволит обсуждать вопросы культурного разнообразия, языковой политики и религиозной толерантности на ежегодных заседаниях, где голоса регионов и групп населения будут равноправными. По сравнению с АНК, Народный Совет становится более интегрированным институтом, объединяющим не только этнические, но и социальные аспекты. Это минимизирует риски конфликтов и способствует превентивному диалогу", - пояснила эксперт.

По мнению Жансаи Акановой, такой формат особенно важен в условиях урбанизации и миграционных процессов.

"Совет может способствовать интеграции этносов в модель единой казахстанской идентичности, опираясь на принципы толерантности и гражданского равенства. В итоге это укрепит социальную сплочённость и сделает диалог более системным и ориентированным на практические решения", - добавила она.

Вовлечённость граждан и общественных объединений

Эксперт подчеркнула, что Народный Совет существенно повысит вовлечённость граждан и общественных объединений за счёт своей структуры и статуса высшего консультативного органа.

"В отличие от АНК, новый Совет включает 42 представителя от крупных общественных объединений и 42 от маслихатов и региональных общественных советов. Это создаёт баланс между этническими, социальными и территориальными интересами и позволяет гражданам через эти каналы влиять на государственные инициативы – от конституционных реформ до экономических программ", - рассказала Аканова.

По её словам, такой подход способствует реализации принципа "Слышащего государства". Ежегодные заседания станут площадкой для открытого обсуждения, где предложения гражданского сектора могут напрямую вноситься в повестку дня.

"Это повысит доверие к власти, снизит социальное напряжение и простимулирует гражданскую активность, особенно в регионах", - добавила спикер.

Возможности для молодёжи и будущих поколений

Говоря о перспективах для молодёжи, Жансая Аканова отметила инклюзивный характер нового органа. Переход от АНК к Народному Совету несёт преимущества для молодёжи и будущих поколений за счёт большей инклюзивности и фокуса на долгосрочном развитии.

"Для молодёжи Народный Совет открывает пространство для активного вовлечения в общественно-политическую жизнь страны. Формируется понимание гражданской ответственности, уважения к культурному разнообразию и навыки конструктивного диалога", - пояснила она.

Эксперт считает, что участие в таких институциональных платформах способствует подготовке будущих лидеров.

"Будущие поколения получат опыт участия в системных общественных процессах, что снижает риски радикализации и повышает устойчивость общества", - отметила Аканова.

По мнению эксперта, ключевой потенциал – предотвращение фрагментации общества.

"Потенциал Народного Совета заключается в его роли как единой платформы, объединяющей опыт Ассамблеи и Курултая. Совет обеспечит представленность этносов, регионов и социальных слоёв, что предотвратит фрагментацию общества. Его заседания позволят решать чувствительные вопросы на ранней стадии, продвигая толерантность и общую идентичность единого Казахстана", - подчеркнула Жансая Аканова.

Изменения в общественно-политической жизни

Жансая Аканова подчеркнула, что создание Народного Совета может существенно изменить общественно-политический ландшафт страны. Он усилит институциональную связь между гражданами, общественными объединениями и государством, будет способствовать укреплению правовой культуры и распространению понимания Конституции.

Орган станет площадкой для международных и национальных форумов, повышая авторитет Казахстана как страны диалога.

Кроме того, объединение функций АНК и Курултая, по её словам, повысит эффективность системы.

"Замена АНК и Курултая единым органом упростит структуру, сделав её менее бюрократичной и более ориентированной на стратегические цели, такие как парламентская реформа и конституционные изменения", - подытожила Жансая Аканова.

Таким образом, эксперт считает, что Народный Совет станет логичным и эволюционным продолжением прежних институтов общественного согласия, расширив участие граждан и усилив национальное единство.

Напомним, V заседание Национального курултая прошло в Кызылорде при участии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ключевой темой заседания стали парламентская реформа и планируемые изменения в Конституции.

Ранее, 19 января, Глава государства анонсировал свои предложения по реформе в ходе обсуждений с депутатами и представителями общественности.

Заседание транслировалось в онлайн-формате для СМИ из Казмедиа центра в Астане. Корреспонденты BAQ.KZ освещали ход курултая в режиме реального времени.