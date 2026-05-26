«Нарушений не было»: министр ответил на критику вокруг грантов «Болашак» по ИИ

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек прокомментировал критику вокруг распределения грантов по направлению искусственного интеллекта в рамках программы "Болашак". Об этом он заявил на брифинге в Правительстве, передает корреспондент BAQ.KZ.

Поводом для обсуждения стали заявления о том, что из 54 грантов, выделенных на обучение по специальностям, связанным с искусственным интеллектом, только пять были предоставлены именно по профильным AI-направлениям. Остальные, как утверждалось, получили студенты других специальностей.

Саясат Нурбек с такой оценкой не согласился.

"Не подтверждаю, не согласен. Очень часто аудиторы смотрят только бухгалтерские документы. Могу точно сказать: никаких нарушений здесь нет", - заявил министр.

Почему возникли вопросы

По словам главы Миннауки, при отборе претендентов на программу "Болашак" используются два основных списка: перечень зарубежных университетов и перечень утвержденных специальностей.

При этом сами образовательные программы в иностранных вузах могут называться по-разному.

"Например, приглашение может быть на обучение по искусственному интеллекту или машинному обучению. Но зарубежные университеты называют программы по-разному: “Искусственный интеллект и компьютерные науки”, “машинное обучение” и так далее", - пояснил Нурбек.

Он отметил, что соответствие зарубежной программы казахстанским направлениям подготовки рассматривает специальная комиссия.

Как принимается решение по грантам

Министр рассказал, что каждая программа проходит отдельную экспертизу. Комиссия изучает содержание обучения и только после этого принимает решение о соответствии выбранной специальности утвержденному перечню.

"Комиссия полностью рассматривает учебную программу и принимает решение о ее соответствии утвержденным специальностям. Только после этого документы направляются на республиканскую комиссию и конкурсные процедуры", - сказал министр.

По его словам, все 390 заявителей, о которых ранее упоминала Высшая аудиторская палата, также проходили через этот механизм проверки.

Саясат Нурбек считает, что часть претензий возникла из-за неправильного понимания самой процедуры.

"Это механизм, который действует с 2009 года. Решение комиссии - это лишь этап допуска к конкурсу. Ни одна стипендия не назначается без решения республиканской комиссии", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что ведомство уже направило свои разъяснения в Высшую аудиторскую палату.

Что еще меняется в программе "Болашак"

В последние месяцы программа "Болашак" оказалась в центре сразу нескольких обсуждений - от пересмотра списка зарубежных вузов до возможного повышения стипендий.

Ранее Саясат Нурбек сообщил, что из списка программы исключили ряд известных американских университетов, включая Бостонский университет, Калифорнийский университет в Дейвисе и Университет Южной Калифорнии. По словам министра, причиной стали посреднические компании, которые, как утверждается, обеспечивали "гарантированное поступление" казахстанцев.

Одновременно министерство рассматривает возможность повышения самих стипендий "Болашак". Власти признают, что выплаты не индексировались более 15 лет, несмотря на рост стоимости жизни за рубежом.

В Центре международных программ ранее заявляли, что часть средств для увеличения выплат может быть получена за счет оптимизации программы и сокращения количества стипендий. По предварительным оценкам, размер выплат может вырасти на 10–15%.

При этом сама программа постепенно смещает фокус в сторону узких и технологических направлений - искусственного интеллекта, кибербезопасности и атомной энергетики.

В декабре 2025 года стипендиатами "Болашак" стали 225 казахстанцев. Большинство из них выбрали естественно-технические специальности. Еще 182 человека получили гранты на научные стажировки в ведущих зарубежных исследовательских центрах.

С 2026 года в программе также планируют открыть отдельные направления для подготовки специалистов по практическому применению искусственного интеллекта и кадров для атомной энергетики.