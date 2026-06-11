Нарушителей пробации отправили в места лишения свободы

В Атырауской области пятеро осуждённых направлены в колонии за нарушения пробационного контроля.

Условное осуждение, ограничение свободы и условно-досрочное освобождение являются мерами гуманизации уголовной политики государства.

Однако, как отмечают в надзорных органах, отдельные осуждённые, которым было назначено наказание в виде ограничения свободы, систематически нарушали требования пробационного контроля. Несмотря на предупреждения, они покидали место жительства в ночное время, а также привлекались к административной ответственности.

По итогам рассмотрения апелляционных ходатайств прокуратуры 5 осуждённых направлены в исправительные учреждения для дальнейшего отбывания оставшейся части наказания.

В ведомстве напомнили, что возможность отбывания наказания без изоляции от общества требует строгого соблюдения установленных законом обязанностей.

Отмечается, что вопросы законности при исполнении судебных актов находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

Ранее уклонение от контроля закончилось реальным сроком в Павлодаре.

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