Насколько вырос охват детей летним отдыхом в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы организации летнего отдыха детей в регионах. О ходе подготовки отчитались акимы Акмолинской и Атырауской областей.

Так, в Акмолинской области в текущем году всеми формами летней занятости обеспечат 100% учащихся. Как доложил аким региона Марат Ахметжанов, всего на организацию летнего отдыха направлено около 309 млн тенге. Бесплатными путевками обеспечат 2,1 тыс. детей из социально уязвимых категорий.

"В регионе полностью выполнено поручение Президента по созданию детских лагерей. За последних два года открыты 3 центра: один круглогодичный и два сезонных общей мощностью около 800 мест в сезон. За данный период капитально отремонтировали 2 государственных детских оздоровительных центра на сумму порядка 450 млн тенге. Активно помогает и бизнес. Инвесторы вложили около 2 млрд тенге в восстановление заброшенных и расширение действующих лагерей", – подчеркнул аким Акмолинской области. В Атырауской области показатель охвата детей летним отдыхом составит 95%, что на 2% выше уровня прошлого года. По словам акима региона Серика Шапкенова, из местного бюджета выделено 778,6 млн тенге на организацию летнего досуга для 139 746 учащихся 1-10 классов.

"Показатель охвата детей летним отдыхом ежегодно демонстрирует стабильный рост. В частности, в 2024 году оздоровлением были охвачены 2808 детей, в 2025 году данный показатель достиг 3018 детей. В текущем году в летний сезон планируется охватить более 5700 учащихся", – доложил Серик Шапкенов.