Нацбанк Казахстана разработал правила работы новой межбанковской системы мобильных платежей. Она позволит казахстанцам переводить деньги между разными банками по номеру телефона и оплачивать покупки через единый межбанковский QR-код, передает BAQ.kz.

Проект постановления "Об утверждении Правил функционирования Межбанковской системы мобильных платежей" опубликован на портале Открытые НПА, а общественное обсуждение продлится до 19 февраля 2026 года.

Документ детально описывает порядок функционирования системы, устанавливает требования к банкам-участникам, правила обмена информацией между ними, а также механизмы взаимодействия при межбанковских переводах по номеру телефона и платежах с использованием QR-кода. Это должно обеспечить единые стандарты работы и техническую совместимость между всеми участниками системы.

Что представляет собой система

Межбанковская система мобильных платежей — это платежная платформа Национального Банка, через которую клиенты смогут осуществлять переводы и платежи между разными банками в режиме реального времени. Ключевая особенность системы — использование упрощенных реквизитов: вместо длинных банковских счетов достаточно знать номер телефона получателя или отсканировать QR-код. При этом сами услуги конечным клиентам будут оказывать банки второго уровня через свои мобильные приложения.

Что изменится для граждан

Для обычных пользователей система значительно упростит денежные переводы. Клиенты смогут отправлять деньги в другой банк, зная лишь номер телефона получателя, без необходимости вводить IBAN или другие банковские реквизиты. Кроме того, при оплате покупок можно будет использовать межбанковский QR-код прямо из мобильного приложения своего банка, даже если продавец обслуживается в другом банке.

Что изменится для бизнеса

Для предпринимателей нововведение снимает необходимость устанавливать несколько POS-терминалов или QR-кодов разных банков. Один межбанковский QR-код позволит принимать платежи от клиентов любых банков, что снизит издержки и упростит прием безналичной оплаты, особенно для малого и среднего бизнеса.

