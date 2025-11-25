Во Вьетнаме продолжаются масштабные наводнения, однако среди казахстанских туристов пострадавших нет. Всего в стране находятся более 4 000 казахстанских туристов. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщила председатель Ассоциации туроператоров "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Она подчеркнула, что затронутые стихией районы не относятся к популярным туристическим направлениям.

"Зоны, пострадавшие от наводнений, не являются основными туристическими направлениями в этот период. Наши туристы отдыхают в безопасных курортных зонах, угрозы для них нет", – сообщила Рей.

В организации также отметили, что обращений от казахстанских туристов из Вьетнама не поступало. Также по обновлённым данным, в Таиланде сейчас отдыхают более 2,5 тысячи граждан Казахстана.

"Локальные подтопления в отдельных районах юга, в том числе в Патонге, не затрагивают основные туристические зоны и не влияют на отдых и вылеты. Угрозы для туристов нет", – отметила Рей.

Обращений из Таиланда также не зафиксировано, все аэропорты работают в штатном режиме. Инна Рей напомнила, что туристам, планирующим вылет в ближайшие дни, важно заранее проверить документы.

"Никаких оснований для беспокойства нет. Настоятельно рекомендуем перед вылетом проверить наличие действующего туркода. Это гарантирует вашу защиту и отсутствие проблем на всех этапах поездки", – пояснила спикер.

Ассоциация туроператоров продолжает мониторить ситуацию совместно с принимающими компаниями и местными службами. Информации об эвакуации или необходимости изменения маршрутов на данный момент нет.

Напомним: во Вьетнаме произошли масштабные наводнения — затоплено около 200 тысяч домов. Президент Казахстана выразил соболезнования пострадавшим. В то же время Министерство иностранных дел Республики Казахстан призвало казахстанских туристов соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей.