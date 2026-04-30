Не понимают слово "нет": сколько сталкеров привлекли к ответственности в Алматы

Напомним, 6 июля прошлого года Глава государства подписал закон, которым в Уголовный кодекс была введена новая статья 115-1 "Сталкинг". С этого момента лица, преследующие понравившихся им людей, бывших супругов или партнёров, могут быть привлечены к уголовной ответственности, передает BAQ.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, норма о сталкинге направлена на защиту граждан от систематического преследования, психологического давления и вмешательства в личную жизнь.

Сколько фактов зарегистрировано

В 2026 году в Алматы зарегистрировано 24 обращения по фактам сталкинга. По ним возбуждены уголовные дела по статье 115-1 Уголовного кодекса.

Для сравнения:

в 2025 году было зарегистрировано 1 обращение

в 2024 году такие факты не фиксировались

Также отмечается, что если признаки уголовного правонарушения отсутствуют, но выявлено противоправное поведение, применяются профилактические меры.

К ним относятся:

профилактические беседы

вынесение защитных предписаний

постановка на профилактический учёт

Что такое сталкинг

Сталкинг - это систематическое преследование одного человека другим, которое мешает нормальной жизни.

Проще говоря, это ситуация, когда человек игнорирует отказ и продолжает навязчиво следить, писать, появляться в жизни другого - как в реальности, так и в социальных сетях.

Это не просто симпатия или интерес. Если поведение вызывает страх или дискомфорт - это уже сталкинг.

Специалисты предупреждают, что в таких случаях важно сразу сообщить близким и обратиться в полицию.

Какое наказание предусмотрено

За сталкинг в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность:

штраф до 200 МРП

до 200 часов общественных работ

либо арест до 50 суток

Если преследование сопровождается угрозами, насилием или вмешательством в личную жизнь, действия могут дополнительно квалифицироваться по другим статьям.

Сталкинг может быть и в семье

Психолог Гульнур Сапарова ранее отмечала, что сталкинг возможен и внутри семьи.

По её словам, контроль со стороны супруга или родственников часто маскируется под заботу.

Например, отслеживание местоположения без согласия человека также может считаться сталкингом.

Когда это приводит к трагедиям

В январе этого года в Шымкенте было обнаружено тело 21-летней Нурай Серикбай с ножевыми ранениями.

По делу подозреваемому предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая убийство, принуждение к браку и сталкинг.

Также в феврале в Алматы был осуждён мужчина, преследовавший свою бывшую супругу. Суд признал его виновным и назначил 100 часов общественных работ, а также обязал выплатить компенсацию.

