Не понимают слово "нет": сколько сталкеров привлекли к ответственности в Алматы
Редакция проанализировала данные по сталкингу в Алматы и направили официальный запрос в департамент полиции
Напомним, 6 июля прошлого года Глава государства подписал закон, которым в Уголовный кодекс была введена новая статья 115-1 "Сталкинг". С этого момента лица, преследующие понравившихся им людей, бывших супругов или партнёров, могут быть привлечены к уголовной ответственности, передает BAQ.kz.
Как сообщили в департаменте полиции, норма о сталкинге направлена на защиту граждан от систематического преследования, психологического давления и вмешательства в личную жизнь.
Сколько фактов зарегистрировано
В 2026 году в Алматы зарегистрировано 24 обращения по фактам сталкинга. По ним возбуждены уголовные дела по статье 115-1 Уголовного кодекса.
Для сравнения:
- в 2025 году было зарегистрировано 1 обращение
- в 2024 году такие факты не фиксировались
Также отмечается, что если признаки уголовного правонарушения отсутствуют, но выявлено противоправное поведение, применяются профилактические меры.
К ним относятся:
- профилактические беседы
- вынесение защитных предписаний
- постановка на профилактический учёт
Что такое сталкинг
Сталкинг - это систематическое преследование одного человека другим, которое мешает нормальной жизни.
Проще говоря, это ситуация, когда человек игнорирует отказ и продолжает навязчиво следить, писать, появляться в жизни другого - как в реальности, так и в социальных сетях.
Это не просто симпатия или интерес. Если поведение вызывает страх или дискомфорт - это уже сталкинг.
Специалисты предупреждают, что в таких случаях важно сразу сообщить близким и обратиться в полицию.
Какое наказание предусмотрено
За сталкинг в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность:
- штраф до 200 МРП
- до 200 часов общественных работ
- либо арест до 50 суток
Если преследование сопровождается угрозами, насилием или вмешательством в личную жизнь, действия могут дополнительно квалифицироваться по другим статьям.
Сталкинг может быть и в семье
Психолог Гульнур Сапарова ранее отмечала, что сталкинг возможен и внутри семьи.
По её словам, контроль со стороны супруга или родственников часто маскируется под заботу.
Например, отслеживание местоположения без согласия человека также может считаться сталкингом.
Когда это приводит к трагедиям
В январе этого года в Шымкенте было обнаружено тело 21-летней Нурай Серикбай с ножевыми ранениями.
По делу подозреваемому предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая убийство, принуждение к браку и сталкинг.
Также в феврале в Алматы был осуждён мужчина, преследовавший свою бывшую супругу. Суд признал его виновным и назначил 100 часов общественных работ, а также обязал выплатить компенсацию.
