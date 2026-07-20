Небольшой пожар зафиксировали в Баянаульском природном парке

В Государственном национальном природном парке "Баянаул" произошло возгорание. Огнеборцы оперативно отреагировали на ситуацию и остановили распространение огня.

Как сообщили в Министерстве экологии, 20 июля 2026 года в 09:23 на территории Жасыбайского подразделения парка был обнаружен очаг возгорания.

Пожар зафиксировали в квартале 21, выделе 31. Площадь возгорания составила 0,003 гектара.

К тушению были привлечены сотрудники лесной охраны Государственного национального природного парка "Баянаул", а также специалисты РГКП "Казавиалесоохрана".

Благодаря оперативным действиям распространение огня удалось локализовать уже в 10:54.

В настоящее время на месте продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Специалисты также проводят контроль пожарной обстановки, чтобы не допустить повторного распространения огня.

Ситуация находится на контроле сотрудников природоохранных служб.

Ранее был локализован крупный лесной пожар на территории "Семей орманы".

В ликвидации лесного пожара были задействованы сотрудники государственных лесных природных резерватов "Семей орманы" и "Ертіс орманы", подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, силы и средства РГП "Казавиалесоохрана", а также подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и местных исполнительных органов.

С начала тушения авиацией выполнено 319 сбросов воды, на очаг пожара доставлено 709 тонн воды.

По поручению Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов прибыли в область Абай, где совместно с акимом области Бериком Уали координировали работу задействованных сил и средств.

Кроме того, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и аким области Абай Берик Уали совершили облет территории пожара на вертолете и ознакомились с ходом проводимых работ.

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