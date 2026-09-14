Нефть остается выше $100: Brent прибавила более 3%

Стоимость нефти Brent вновь пошла вверх. По данным Investing.com, котировки находятся около 108 долларов за баррель, прибавляя более 3% за день.

На момент обновления Brent торговалась по 107,83 доллара за баррель, рост составлял 3,08%. Фьючерсы на североморскую нефть находились на уровне 107,81 доллара, прибавляя 3,06%.

Нефть остается у высоких отметок

11 сентября Brent поднималась до 108,43 доллара за баррель. После этого котировки откатывались примерно к $104–105, однако к началу новой недели снова приблизились к $108.

При этом нынешняя цена лишь примерно на 60 центов ниже, чем утром 11 сентября. То есть после заметных колебаний нефть фактически вернулась к уровням конца прошлой недели.

На более длинном отрезке рост остается значительным. За неделю Brent прибавила около 11,2%, за месяц – 21,8%, а за три месяца – более 23%. В годовом выражении нефть подорожала почти на 61%.

Еще 10 сентября стоимость Brent находилась около 101 доллара за баррель. Несмотря на последующие колебания, цена продолжает удерживаться значительно выше отметки $100.

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