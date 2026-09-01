Нефть снова выше $91: сколько стоит Brent утром 1 сентября

Мировые цены на нефть продолжают расти. Утром 1 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 91 доллара за баррель.

По данным торгов, около 09:00 по времени Астаны Brent стоила 91,22–91,23 доллара за баррель. За сутки котировки прибавили около 3,2%, или почти 2,9 доллара.

Рост происходит на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным Reuters, возобновление боевых действий усилило опасения участников рынка относительно поставок нефти и вновь подняло котировки выше 90 долларов. Особое внимание инвесторов сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива.

Как изменилась цена за несколько дней

Еще утром 28 августа Brent торговалась примерно по 88,19 доллара за баррель. Таким образом, к утру 1 сентября стоимость выросла примерно на 3 доллара, или на 3,4%.

При этом за последние дни котировки заметно колебались. Согласно представленным данным, за неделю Brent прибавила около 4,5%, а за месяц – примерно 1,2%. За последние шесть месяцев рост превышает 25%.

С начала торгового периода на графике цена преимущественно находилась в диапазоне 87–89 долларов, однако затем произошел резкий скачок выше 91 доллара за баррель.