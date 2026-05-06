В столичном в креативном хабе ÓzgeEpic , открылась необычная выставка скульптора Каната Абдина под названием «Жаңа бейне», передает BAQ.kz.

Экспозиция проходит в рамках экологической акции Таза Қазақстан.

Все работы выполнены из бытовых отходов. Художник использует картон, пластик, пакеты и сухие ветки, превращая их в выразительные скульптуры. То, что обычно выбрасывают, становится частью искусства.

Организаторы считают, что такие проекты поднимают важные экологические вопросы и одновременно развивают новое направление в отечественном искусстве. Основатель хаба Тогжан Курманжанова отмечает, что скульптура в Казахстане представлена ограниченно, а работа с отходами для арт-сферы пока редкость. При этом выставка вызывает большой интерес у посетителей, в том числе у детей.

Концепция выставки связана с темой чрезмерного потребления. Через образы фантастических существ автор показывает возможное будущее, в котором мусор становится частью человека.

Все скульптуры имеют женские образы и имена. По словам художника, это связано с ассоциациями с изяществом, грацией и загадочностью. Через такие формы он стремится привлечь внимание к экологическим проблемам и побудить людей задуматься о последствиях бездумного потребления.