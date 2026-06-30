В Актюбинской области сотрудники полиции выявили незаконное выращивание наркосодержащих растений на территории частного дома.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили более 500 кустов конопли, которые росли прямо на приусадебном участке. Также были изъяты денежные средства, высушенные части растения и свёрток с веществом растительного происхождения.

Кроме растений, в хозяйственной постройке на территории крестьянского двора нашли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра, а также 49 патронов к нему.

По данным следствия, 49-летний владелец дома пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления. Оружие, по его словам, осталось от покойного дедушки.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту незаконного культивирования запрещённых растений начато досудебное расследование. Отдельно проверяется законность хранения оружия.

Следствие продолжается, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства дела.

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