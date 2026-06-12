Несовершеннолетних подозревают в вымогательстве у сверстников в Павлодаре

В Павлодарской области полиция пресекла факты вымогательства среди учащихся учебных заведений.

По данным правоохранительных органов, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью выявили несколько случаев давления на сверстников и вымогательства денег.

В Павлодаре двое учащихся подозреваются в том, что требовали у сверстников денежные средства и заставляли их сдавать ценные вещи в ломбарды. В некоторых случаях для давления использовались компрометирующие видеозаписи.

В Экибастузе задержан несовершеннолетний студент колледжа, которого подозревают в вымогательстве 50 тысяч тенге вместе со знакомым. По предварительным данным, потерпевшего вывезли на автомобиле и применяли к нему физическое насилие.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает других возможных участников и проверяет, есть ли дополнительные эпизоды.

Подозреваемые задержаны при получении денежных средств.

В ведомстве отметили, что создание криминальных групп, распространение преступного влияния среди молодежи и вымогательство будут жестко пресекаться в рамках закона.

Ранее схемы вымогательства были разоблачены сразу в трех регионах Казахстана.

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